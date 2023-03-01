3月了流感威脅還在。疾管署今日公布上周又新增4例流感併發重症病例，皆未施打疫苗，疾管署防疫醫師林詠青指出，其中年紀最小為一例9歲女童，從發病到住院收治加護病房僅短短3天。

林詠青表示，上周新增流感併發重症病例，3例感染H3N2、1例感染H1N1，發病日期介於1月30日至2月22日，年齡分布為9到77歲。而本流感季自去年10月迄今，累計有53例流感重症，其中9例死亡。

疾管署表示，目前還是流感等呼吸道疾病好發季節，民眾應留意是否出現發燒、咳嗽、呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

另外，疾管署監測發現，柬埔寨於今年2月22日至24日間公布新增2例H5N1流感確定病例，基於當地可能具環境暴露風險，疾管署已自2月24日起提升該國新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級「警示（Alert）」。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，依據柬埔寨疾管中心公布資料，指標個案為居住於波羅勉省之11歲女童，於今年2月16日發病，出現發燒及呼吸道等類流感症狀，入院治療後於2月22日死亡；該案匡列12名接觸者，4名出現流感症狀，其中女童父親為接觸者之一並於2月24日檢驗確診，迄為輕症，其餘11名接觸者檢驗結果均為陰性。

當局表示病毒基因序列分析為2.3.2.1c分支，與目前各國流行的分支不同，2例個案之感染來源均為受感染禽鳥，尚無人傳人情形。

郭宏偉說，本案為柬埔寨近9年來之首2例，該國自2005年首次發生疫情迄今累計報告58例，其中39例死亡，病患中近八成為14歲以下兒童。

疾管署提醒，國人應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場／展銷場。自有禽流感疫情國家返國入境時，如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員。