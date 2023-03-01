詐騙集團抓住人心，即使老梗連連仍有民眾因此上當，近期警政署長黃明昭親自下海反詐騙，全台警察也動起來卯足勁宣導，新埔分局偵查隊副隊長杜承諺也整理全台近期詐騙案例，準備製作反詐騙懶人包宣導，做到一半時卻突然生出靈感，決定製作逆風系反詐哏圖，用厭世的筆法表達警察宣傳到好累的心情。

「講那麼多次都不聽」、「不注意宣導還怪別人」、「警察真的累了」這些嗆聲意味濃厚的字句，出現在新埔分局近日反詐騙宣導頁面上，有別以往制式的反詐騙宣導總是告知民眾「這個也不行、那個也不行」，杜承諺直接把警察心聲全說出來。

詐騙集團猖獗，如同野草般春風吹又生，杜承諺表示，受騙民眾遍布各行各業、各年齡層，投資詐騙居多，近期因俄烏戰爭也讓感情詐騙搭上戰爭題材，出現烏克蘭軍官求助希望女性資助他逃離戰場，或是只要幾萬元就能幫忙買飛彈對抗強權。

過去杜承諺常常到社區上課宣導反詐騙，也長期製作懶人包供民眾瀏覽，但卻還是有很多民眾堅信詐騙集團的老梗手法而受騙破財，讓他本來正準備再次製作懶人包時，心聲一計，不如反其道而行，換成警察的角度與心聲，做成哏圖來反詐騙，於是他將關鍵字透過文字雲的方式呈現，希望忠言逆耳能確實達到警醒人心的作用。

「貼出後反應超好。」杜承諺表示，一開始也擔心語氣會不會太嗆了，甚至一反過去關心民眾的角度，寫成厭世心累的「新埔分局不想關心您」，所幸文字雲仍夾藏許多165、110等正面宣導字樣，加上長官竟然「給過」，讓他也鬆了一口氣，也歡迎大家來按讚。