有鑑於社會上詐騙案件層出不窮，警方統計出最常遇到的詐騙類型，包含假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及人頭帳戶詐騙，根據統計，其中又以假網拍名列冠軍，桃園市平鎮警方指出，於這2年來疫情影響，國人宅在家上網頻率增加，使網路詐欺犯罪快速散播，受害情形日益嚴重，行政院特別頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向為行動策略，並將「識詐」宣導列為首要工作，斷絕民眾受騙機會。

平鎮警分局為防止國人持續遭到詐騙，特別利用各種管道進行反詐騙宣導，並將「阿昭署長宣導防詐系列」影片透過網路廣傳各社群平台，讓民眾能徹底認識詐騙，避免讓詐騙集團有機可乘，提高民眾「識詐」知能。

這次針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及人頭帳戶詐騙」等6項常見的詐欺手法加強宣導，同時向民眾推廣最新「阿昭署長系列防詐宣導影片」，使民眾能接收更多反詐騙資訊、提高民眾「識詐」知能。

內政部今公布2022年詐騙手法前3名，分別為「假網路拍賣」、「假投資」及「解除分期付款」等詐騙手法，警方防詐、阻詐已列為目前重點工作，經統計平鎮警分局自去年7月1日至今年2月28日止，轄內各金融機構一共臨櫃阻詐44次，保住民眾血汗錢金額高達3006萬元，因此要將防詐資訊鋪天蓋地觸及各層面、各群眾，讓民眾不斷接收新的防詐資訊、徹底認識詐騙。

另外，詐騙集團常利用民眾投機、好奇等人性弱點誘使民眾受騙，損失大量金錢，甚至遭詐欺集電話團誘騙擔任車手，成為詐欺集團共犯，倘民眾接獲可疑、簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。