食藥署今公布最新一期邊境查驗不合格清單，備受國人喜愛的知名奇異果品牌「ZESPRI」被驗出農藥「依芬寧」，總計2萬2017公斤的產品得依規定辦理退運或銷毀。

在今日的邊境不合格查驗清單中，共有多達25項產品，其中包含近期違規頻頻的智利鮮櫻桃、日本鮮草莓、大陸冷凍烏魚、韓國辣炒小麥年糕等，其中以智利鮮櫻桃違規12批佔最多。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，本次發現從義大利進口的「ZESPRI鮮奇異果（FRESH KIWIFRUIT）」，因驗出農藥「依芬寧」殘留0.04ppm，由於國內並未容許此農藥可用於奇異果，依規定是不得檢出。

陳慶裕指出，此項違規品是由台中市信成行國際股份有限公司自義大利廠商「SOC. AGR. COOP. LAGNASCO GROUP SOC. COOP. A.R.L.」引進，為ZESPRI與該進口商這半年來首次違規，將依法提高抽驗比率至20％～50％。

至於今驗出的12批智利鮮櫻桃，數量為本產季最多的一次，陳慶裕解釋，主要是因其中一半產品在農曆年後才報關，不過目前已累計37批智利鮮櫻桃被驗出農藥，遠比上一個產季的10批高出許多。

食藥署表示，目前已對智利鮮櫻桃採百分之百逐批抽驗的方式把關，期限至3月31日為止，未來是否採取更進一步的管制措施，還在持續溝通。