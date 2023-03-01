43歲「富察皇后」秦嵐外型甜美、身材纖瘦又有料，過去演出《延禧攻略》在台灣翻紅，近日則傳出和楊冪前緋聞男友、33歲魏大勛交往熱戀中，當事人則是不承認也不否認。最近秦嵐首度上戀愛實境秀《喜歡你我也是》第4季，被網友曝光幕後花絮，可見他身穿露肩上衣小秀性感，下半身的厚底鞋意外成為焦點，目測快10公分高，引來網友討論號稱164公分高的秦嵐，該不會官方身高大灌水。

秦嵐過去演出《還珠格格3》中的「知畫」打開知名度，近年接連以《延禧攻略》、《怪你過分美麗》、《關於唐醫生的一切》受到觀眾肯定，被封為最美皇后、最美白月光，有著一張瓜子臉的她，身材相當勻稱，據說體脂肪只有10%，體重約有45公斤，過去她還在微博曬照實際測量腰圍，寫下：「真實腰圍是這樣子滴（的），不知道王鶴棣量得準不準」，細看腰圍數字只有59公分（約23吋）。

秦嵐穿厚底鞋錄影。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

保養得宜的秦嵐，最近受邀上實境推理節目《喜歡你我也是》第4季，據《網易娛樂頻道》報導，可見秦嵐在後台穿著黑色露肩中空上衣，下半身穿著牛仔長裙，看來性感又帥氣，網友讚她：「一身簡約時尚穿搭，將靈動與優雅融合於一體，不得不說姐姐真是衣服架子，期待綜藝早日播出」，而腳下的厚底鞋受到矚目，換上另一套全黑西裝時，穿的黑色皮鞋底部看來也有6、7公分高。

秦嵐換穿黑套裝，腳下鞋子鞋底也相當厚。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

而粉絲見到秦嵐生圖外洩，紛紛讚：「秦嵐這身材可太絕了，走起路來好美」、「鎖骨也那麼美」、「比例超好」。此外，網友去年底在三亞飯店直擊秦嵐跟魏大勛約會後，上月兩人又在海南島被網友偶遇，有別於先前的高調，這回兩人似乎約好穿一身黑情侶裝，秦嵐還戴著鴨舌帽，兩人邊走邊聊，有說有笑，看似正在熱戀期。