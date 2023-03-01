北市一間產後護理之家盧姓照護員，2019年3月間照護一名剛出生的男嬰，卻在傍晚餵奶後，將男嬰放置在觀察室內，自己卻跑到他處滑手機，長達1小時23分鐘沒有查看，導致男嬰因溢奶窒息死亡，案發後至今未與家屬達成和解，士林地院審結，依過失致死罪判處有期徒刑1年6月，可上訴。

男嬰父母在孩子出生前一個月與護理之家簽約，2019年2月20日產子後即入住，3月6日晚間6時15分，男嬰母親餵完母奶後，交給盧女照顧，但因男嬰患有「新生兒鵝口瘡」，被推進觀察室內，盧只有停留短暫6分鐘，便於6時22分離開觀察室，直到晚間7時45分才回來。

判決指出，男嬰餵奶後就應該要拍打背部，避免嗆奶，她卻離開觀察室，導致男嬰併發肺炎，缺氧奶病變，進而引發敗血性休克併多重器官衰竭死亡。

盧女違反護理之家規定不能在嬰兒室內使用手機，而且，觀察室內只有死者與另一名男嬰，她僅需照顧2名嬰兒，並沒有工作繁忙的情形，卻悖離照顧嬰兒應有的責任，導致男嬰父母受有天人永隔、難以彌補的錐心之痛，由於雙方對於和解認知差距過大，盧女並未獲得男嬰父母原諒，法院依法判刑。