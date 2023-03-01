隨著日本正式開放觀光自由行，時隔近3年，終於有外國船舶公司的郵輪駛入靜岡縣的清水港。

自2020年「鑽石公主」號郵輪爆發新冠集體感染後，日本暫停了外國郵輪來航。共同社調查顯示，橫濱、神戶、高知、鹿兒島、那霸等各地3月都有郵輪靠港。據日本國土交通省統計，年內將迎來212艘郵輪，也預計會有1艘郵輪周遊停靠多個港口。

能否消除日本民眾對疫情的擔憂、中國大陸仍限制赴日旅遊團、客源恢復等影響，成為日本政府首要面臨的課題。

今（1）日上午8點左右，一艘載了約500名乘客和300名船員的德國鳳凰旅行社「阿馬德婭」號郵輪抵達背靠富士山的清水港，日本民眾表演了和太鼓以示歡迎。9時許，在船上做完檢疫的乘客陸續下船。與丈夫一同前來的69歲德國婦女笑著表示，「看到美麗的富士山心情激動。想去神社看看。」

2019年外國郵輪停靠日本港口1932次，創下訪日遊客215萬人次的最高紀錄，旅遊消費額高達805億日元。日本政府去年11月決定恢復郵輪來航，原因是歐美國家已經恢復相關旅遊項目，日本擔心客源被搶走。