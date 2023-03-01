O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上。5G O-RAN就是一個對產業造成中心化炸裂重組的關鍵，產業大餅不再被傳統電信設備業者(例如愛立信、諾基亞)等把持，而是將商機下放到小型網通業者，甚至是非網通業者，自5G問世以來，O-RAN就相當被市場所期待。

耀登在此次MWC中，展示高頻射頻技術商品化的成果，呈現5G毫米波O-RU與O-RAN驗證，以及市場高度關切的LEO低軌衛星等三大主題應用。此外，耀登亦偕同生態鏈夥伴，推出白盒O-RU平台，透過射頻模組化架構適應各國各場域不同頻段需求，發揮耀登在射頻技術之特性，為ORAN產業注入新活水。

明泰近年積極投入5G專網領域之研發，並逐步導入市場進行商轉驗證與服務，本次MWC於經濟部工業局籌組的MWC台灣館中，展示5G新世代寬頻設備端到端解決方案。全球邁入5G與後疫情時代，高頻高速網路世代來臨，明泰5G基站無線電單元(Radio Unit, RU)產品除了積極支援ORAN規格外，也導入5G巨量天線技術(Massive MIMO），用來提升網路覆蓋、場域使用彈性、系統容量，支援在高流量城市地區實現更高的行動容量和效率。

明泰無線寬頻網路事業體總經理周暘智表示，明泰於此次MWC 2023展出「新世代寬頻設備端到端解決方案」，提供軟、硬體設備一站式購足，從5G基站之無線電單元(Radio Unit,RU)、分布單元(Distributed Unit,DU)到中央單元(Central Unit,CU)能因應場域及業主需求做客製化彈性調整，近年也獲得多家國際客戶的認可，成功進入歐、美、日市場，並布建在多個應用場域。

友訊於本屆MWC中以5G O-RAN與M2M、智慧家庭、商用網路與寬頻解決方案為主軸，推出各式創新產品與服務，為家庭、商業、產業用戶型塑未來物聯網智慧藍圖。O-RAN架構具有成本更低、應用更靈活的特性，能滿足用戶對性能、容量以及延遲的需求。因此，全球性5G O-RAN生態系統在問世後方興未艾，將為網路應用新紀元寫下新的一頁。友訊透過為用戶量身打造O-RAN基礎設施，結合5G核心網路，並將基地台分為分離式單元(DU)、集中單元(CU)以及無線射頻單元(RU)等三個功能單元運作，垂直整合，為企業專用的5G解決方案提供一站式服務。

宏達電今年於MWC上將推出G REIGNS全新的5G行動專網解決方案(P5G)REIGN CORE S2。REIGN CORE S2外觀更輕巧、速度更快，並且具有1萬平方公尺的更大5G覆蓋面積，它是根據O-RAN標準構建的，具有高度便攜性，可輕鬆部署於辦公室、自由搭建的空間或倉庫等。MWC 2023現場所演示的VIVE Mars CamTrack x VIVE Originals即時(Real-time)影片即是透過REIGN CORE S2高速及低延遲的網絡傳輸，呈現影片中絕佳高解析和細節度。