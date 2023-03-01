新北市環保局新莊清潔隊，昨（28）日傍晚5時許，前往中港路清運垃圾與資源回收物時，一名車行老闆拿著數捆廢棄輪胎交給女清潔人員，清潔人員當下告知一天只能收2捆，沒想到車行老闆當場暴氣，跳針怒嗆「誰規定的？」，並將輪胎往車上砸，隨即轉身離去，惡劣行徑全被密錄器拍下，影片曝光後隨即掀起全網熱議，車行老闆見惡行曝光，緊急發表道歉影片，但仍平息不了網友眾怒。

從長達1分多鐘影片中可以看見，清潔人員挨家挨戶收取垃圾，一名身穿黑衣戴口罩的男子手中提了3捆廢棄輪胎不斷往上遞，清潔人員收了2捆後委婉告知「一天就是2捆，真的沒辦法！」，男子眼見輪胎被退回，當場爆氣怒嗆「莫名其妙的，誰規定的啦！」，說完就把輪胎往車上丟，清潔人員連忙制止並將輪胎退回。

沒想到男子仍不死心，指著清潔人員跳針狂罵「誰規定的？誰規定的？」、「我每次都3捆，為什麼到你就2捆？」，清潔人員也解釋「這台車不是為了你，如果你真的很多，麻煩你自己開車載進去」、「我要為了後面的居民！我們的車真的丟不下！」，但男子仍不聽勸，再次把輪胎往車上砸，隨即轉身離去，而清潔人員只能無奈收下輪胎。

男子的惡劣行徑全被清潔人員的密錄器拍下，影片曝光後也引發全網熱議，男子的身分也遭網友肉搜，為某車行的老闆，而其臉書隨即遭網友灌爆。

眼見事情大條，車行老闆凌晨在臉書專頁上傳影片，三度向清潔人員鞠躬致歉，「對不起辛苦的環保人員及社會大衆，造成觀感嚴重不佳，本人非常懊悔自己情緒控管不良，非常對不起」，並承諾今日將會與環保人員聯繫，親自前往環保單位致歉。

儘管車行老闆緊急道歉滅火，但網友仍不領情，留言怒轟「丟輪現眼」「你道歉就要原諒你，誰規定的」、「對不起有用，要警察做啥！對不起就要原諒？誰規定的...」、「早知如此，何必當初，開機車店的最好不知道輪胎是不是事業廢棄物」。