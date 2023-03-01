俄羅斯昨（28）日稱，擊落多架烏克蘭無人機，其中一架就墜毀在首都莫斯科外100公里處；除此之外，第二大城聖彼得堡突然關閉部分空域，多家電視台更被駭客入侵，突然播放飛彈攻擊警報。一連串國安事件後，俄羅斯總統普丁下令加強邊界維安，更坦承俄烏戰爭導致部隊損失。

俄羅斯28日稱，一架無人機墜毀在莫斯科郊外100公里處。

綜合美聯社、半島電視台（Al Jazeera）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖彼得堡官方昨日突然關閉當地甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）方圓200公里內空域，暫停航班起降，有報導指上空出現不明物體，俄國戰機升空調查，俄羅斯國防部後續稱，軍方當時在進行戰機攔截空中演習。

不過當天下午，俄國官方又宣布，一架無人機墜毀在距離莫斯科不到100公里的古巴斯托沃村（Gubastovo），莫斯科州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）表示，無人機並未造成人員傷亡，但原本可能鎖定一處「民用基礎設施」。他並未說明是何種基礎設施，不過俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）一座天然氣配氣站就在附近。

照片顯示，墜毀的是一架小型烏克蘭製無人機，飛行航程達800公里，但無法攜帶大量爆裂物。

Russia says military drone attempted to strike gas facility near Moscow https://t.co/vl5ApOqotI — The Guardian (@guardian) February 28, 2023

俄羅斯西部與烏克蘭接壤的布揚斯克（Bryansk）州州長博戈馬茲（Aleksandr Bogomaz）也表示，俄軍當天稍早擊落2架飛越當地上空的烏克蘭無人機。除此之外，27日晚間也有3架無人機闖入與烏東接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod），其中一架甚至飛近公寓窗戶，這些無人機造成當地建築、車輛輕微毀損。

目前烏克蘭並未承認是這些無人機事件的幕後主謀。

針對一連串無人機、駭客入侵等維安事件，普丁昨日在聯邦安全局（Federal Security Service）會議上致詞時並未明確提及這些攻擊事件，不過下令加強邊境維安，以及對抗西方及烏克蘭進行的間諜、破壞行動。

針對俄烏戰爭屆滿一周年，普丁坦承軍隊有損失，要求聯邦安全局高層盡全力協助陣亡士兵家屬。