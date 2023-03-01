立法院上月23日舉行召委選舉，民進黨團與民眾黨團合作，民眾黨拿下一席召委，而對於民眾黨的臨時大轉彎，國民黨立委陳玉珍批評，很遺憾看到民眾黨沒有堅持一貫的理念，投給自己或與國民黨合作，確實已經影響到2024大家合作的互信。至於綠白2024是否合作？民進黨立委羅致政則表示，一局歸一局，我們跟民眾黨合作，都是希望立法院的議事更順利。

陳玉珍批評，民眾黨平日在立法院被民進黨糟蹋的不得了，沒想到在召委選舉還投給民進黨，看到這樣的現象非常遺憾。羅致政則說，合作是為了讓一些重要的法案能夠通過，所以不用過度解讀2024大選，立法院運作能夠更加順暢，讓政務推動更加平順。

民眾黨立委陳琬惠表示，台灣民眾黨是新興的黨派，我們還非常年輕，在2024選舉，主席柯文哲也講過，團結一切可能，團結最大的力量來往前進，不管跟藍綠，這次在立法院選舉也在尋求議題合作，往正確的路前進。