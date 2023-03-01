慶祝「山丘芭娜娜」上市周年，台灣水果甜點品牌《微熱山丘》延續開心「蕉」友 Have Fun 2gether 的核心概念，攜手手工愛餡蛋捲第一品牌《海邊走走》推出聯名新品「蕉心愛餡蛋捲」。新品以牛皮紙精裝盒與聯名限量布提袋包裝，插畫設計出綠黃色的山蕉叢林、綠葉、蔚藍海洋、波浪線條等元素，象徵了四面環海、物產豐饒的台灣，更傳遞了《微熱山丘》下山「蕉友」，大家一起到《海邊走走》的理念。

厚實手工蛋捲包覆住香濃山蕉可可脂內餡，猶如陽光燦爛的島嶼被海洋四面環繞。「蕉心愛餡蛋捲」為雙品牌首次聯名商品，《微熱山丘》期待這份雙品牌獻禮，有機會讓更多海外消費者品嚐。

仰賴雨水灌溉與日夜溫差的南投山蕉，緩慢孕育出獨有的濃郁香氣，在日據時期更被日本皇室指定為「御用蕉」。《微熱山丘》以製作水果內餡的專業技術，將南投山蕉拌入可可脂中封存山蕉特殊的酸甜香氣，並與《海邊走走》在內餡風味上的共同創作，將山蕉混和杏仁醬，並添入些許海鹽讓甜味產生立體層次，最後以《海邊走走》經典的手工煎製樸實蛋捲包覆。沒有添加一滴水、一滴奶的蛋餅捲，襯托出蕉香濃郁的內餡，厚實酥脆、口感豐滿層層堆疊。《微熱山丘×海邊走走》台灣雙品牌，以各自最專業的核心技術、1＋1大於2的力量，創造出全新台灣風味的美點！

2023年《微熱山丘×海邊走走》「蕉心愛餡蛋捲」聯名禮盒，正逢氣溫逐漸回暖的春初限量上市。限定上市期間，除了《微熱山丘》官方社群會舉辦限時活動，微熱山丘也邀請了身兼演員、Youtuber、熱愛戶外生活體驗的李佳穎，帶著「山丘芭娜娜」與「蕉心愛餡蛋捲」，結伴好友一起上山下海，來場Have Fun 2gether的「蕉」心之旅，重溫濃醇的友誼時光。