Karim Benzema en story Instagram 😭 pic.twitter.com/z58szUh8wO — Real Madrid FR (@FranceRMCF) February 27, 2023

FIFA（國際足總）年度頒獎典禮日前落幕，其中最受外界關注的最佳男子球員獎項，由阿根廷球星梅西（Lionel Messi）生涯第7度抱走這座年度大獎，無緣得獎的皇馬射手本澤馬（Karim Benzema），卻在個人IG發出了令人不解的限時動態，影片中的人不斷重複用法語說著騙子，本澤馬似乎是在表達對於FIFA的不滿。

2022年度，梅西帶領阿根廷奪下世界盃冠軍，同時以7球、3助攻拿下生涯第2座世界盃金球獎，在俱樂部的成績同樣出色，幫助巴黎聖日耳曼取得法甲冠軍及法國超級盃冠軍，隨著梅西再次獲獎，這位阿根廷球王也以7座獎項，成為FIFA年度最多次拿下大獎的球員。

不僅未能獲獎，本澤馬的票數還低於國家隊隊友屈居第3，隨後他再度於IG限時發出一張截圖，裡頭都是他在2022年度所寫下的成就及數據，如西甲冠軍、歐冠聯賽冠軍、金球獎以及攻下63球、21助攻等榮譽。不過既然是FIFA主導的獎項，本澤馬沒有參與世界盃就是硬傷，拿下世界盃冠軍的梅西獲獎也是實至名歸。

🇫🇷📱 Karim Benzema's last 2 stories on Instagram this evening. pic.twitter.com/D7Ef8TSL7q — EuroFoot (@eurofootcom) February 28, 2023

本澤馬在皇馬的隊友阿拉巴（David Alaba）是年度男子球員的投票者，他則將第1名的選票給了梅西，本澤馬則是擺在了第2順位，引起皇馬球迷不悅。但作為奧地利國家隊隊長的阿拉巴指出，這是綜合團隊裡所有人的想法所做出的決定，並不是只有他個人的意見，阿拉巴也強調在他心目中，本澤馬無疑是世界最好的前鋒。