據美國之音報導，美國國會眾議院外交事務委員會的主席麥克爾．麥考爾（Michael McCaul）在周二（2月28日）舉行的聽證會上說，中國共產黨日益加強的侵略性對美國構成了世代威脅，而美國商務部卻繼續允許美國的一些關鍵技術出口到中方。該委員會的很多共和黨成員也對商務部提出了類似的質疑。不過，外委會的民主黨資深成員米克斯則對這種批評提出了反駁，突顯了共和與民主黨在對中國大陸的技術出口管制問題上存在的分歧。

在眾議院外委會周二舉行「應對中共進攻性行為的世代挑戰」的聽證會之前，美國商務部負責工業與安全事務的副部長艾倫．埃斯特韋斯（Alan Estevez）事先向該委員會提交的書面證詞中表示，2022年，70％涉及中國大陸的出口許可證申請獲得了商務部的批准。這個披露不僅引發了媒體的廣泛關注，也引起共和黨議員質疑。

眾議院外委會主席麥考爾在聽證會的開場白中說，毫無疑問，中國共產黨日益加強的侵略性對美國構成了世代威脅，包括中俄強化「邪惡聯盟」，而這場爭奪全球力量平衡的鬥爭的主要戰場就是技術領先地位。

麥考爾：商務部繼續批准敏感的技術出口到中國

麥考爾對拜登政府最近採取的限制中國大陸獲得美國先進技術及產品的措施表示贊賞，這包括禁止向中國出口高端晶片和晶片設備以及與日本和荷蘭合作，採取協調行動。但是他批評商務部負責出口控制的工業和安全局在阻止向中國大陸出口技術方面監管不力，沒有像他們應該的那樣包羅萬象。

麥考爾說，「國會授權工業和安全局擁有廣泛的權力，以阻止中共用於建設軍隊的軍民兩用技術的轉讓。然而，絕大多數情況下，工業和安全局繼續發放許可證，使得關鍵的美國技術出售給我們的對手——即使是那些被指定為對國家安全構成威脅的技術。」

他舉例說，僅在最近的六個月時間裡，工業和安全局批准了向中方的華為和中芯國際出口總價值為1千億美元產品的許可證，而這兩家公司都在商務部的實體名單上。

麥考爾說：「如果工業和安全局繼續盲目地批准敏感的技術銷售，中共已經證明他們會使用我們自己的發明創造來對付我們，」麥考爾說。「看看政府最近允許飛越美國大陸大部分地區的間諜氣球就知道了。據報導，在這個氣球中發現了西方製造的部件。除此以外，他們最近還進行了高超音速導彈測試，該導彈環繞地球並精準著陸。這只有通過出售給他們的美國技術才有可能。這應該給所有美國人敲響警鐘。」

米克斯：用匯總數據得出有問題的交易正在發生的結論是錯誤的

眾議院外交委員會的資深成員、紐約州民主黨籍聯邦眾議員格雷戈里．米克斯（Gregory Meeks）在聽證會上對此提出了不同的看法。

米克斯說：「首先，有關許可證批准和拒絕的匯總數據沒有提供有關已經進行了的交易的信息。用它們來得出有問題的交易正在發生的結論是錯誤的，而且我認為是虛偽的。其次，我們的出口管控規定都是公開公佈的，而且明確規定哪些物項和技術不允許向實體清單上的特定實體出口。企業通常不會在知道會被拒絕的情況下申請許可證。因此，我們看到的批准遠多於拒絕也就不足為奇了。」

這位眾議員說，美國目前的實體清單和出口許可的審核程序使政府能夠極大地瞭解哪些產品和服務是合法出口的。在對這個問題進行公開辯論時，應考慮到這樣一個重要的背景，即對這些出口許可有一個跨部門的審查程序，由國務院、國防部、能源部和商務部的相關單位組成。