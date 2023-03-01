對於總兵署逾百年的珍貴木棉樹，陳福海(左)指示林務所要做好專案列管。(圖／金門縣政府提供)

陳福海(右)期許景點的維管一定要有溫度，讓難得前來旅遊的遊客們發現金門的「故事」。(圖／金門縣政府提供)

金門縣長陳福海利用二二八連假走訪轄內超人氣景點莒光樓及總兵署，對於觀光景點的維管工作，期許一定要有溫度，讓難得前來旅遊的遊客們發現金門的「故事」，如果能給遊客溫馨有感的旅遊體驗，才能增加其再次來金造訪的意願，以帶動金門整體觀光的正面效益。

陳福海上任二個月來，馬不停蹄走訪視察，對金門引以為傲的觀光景點十分的關注，日前利用連假特別走訪莒光樓及總兵署，為兩處高人氣景點把脈，盼能重新塑造金門的觀光品牌。對於每年吸引大量遊客造訪的兩處景點，陳福海亦有許多期許，針對如何規劃景點的維護及持續深化有感體驗諸多建議，以提供遊客深入在地的遊程，才能吸引更多人再度來「金」。

針對景點的維管，陳福海同時十分重視景點整體的環境整潔及安全性，除了關心莒光樓清潔人員的平日維護工作，也針對工作人員一一關心慰問，詢問平日工作情況及相關建議，亦期勉服務人員要做好景點環境維護，讓遊客與鄉親滿意。

對於總兵署逾百年的珍貴榕樹和木棉樹，同時指示林務所要將兩棵樹木做專案列管，提報維護計畫，以加強景點的安全性。另外也指示文化局關於總兵署作為縣定古蹟，整體整修工作相當重要，相關的古蹟維護人才訓練應有所規劃，才能細心維護及用心營造這棟300多年悠久歷史的建築。

觀光處指出，莒光樓及總兵署是地區知名的觀光景點，都是吸引遊客的必訪之地。兩處除了是重要地標，經歷了金門的烽火歲月，屢為國內外媒體所報導，更象徵了堅毅的金門精神。

觀光處亦表示，對於這兩處景點同時皆安排解說服務，以讓景點更有「故事」，將秉持陳福海縣長期許打造金門景點有溫度的遊客體驗，以形塑有感的金門觀光印象，吸引遊客再次造訪，以觀光立縣帶動整體經濟發展。