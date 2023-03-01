大陸男星王凱先前以《瑯琊榜》闖出知名度，上月西洋情人節，網上突然傳出他秘婚，新娘竟是過去韓團出道，近年回大陸發展的宋茜，但雙方都已經否認。近年王凱放慢表演腳步，一年大約只接一到兩部部劇，還被粉絲催趕快進組拍戲，先前接拍的劇種不是年代劇，就是古裝劇，已經五年沒接拍都會劇的他，去年接下《向風而行》，並透露接拍的原因是「圓兒時想當機長的夢想」。

王凱表示，為了演出專業機長，開拍前，還特地觀看航空方面的訓練片，也到了航空公司培訓學校學習模擬機、並向專業機長請教，每一個動作眼神都要做到極致，在表演方面的專業態度，和劇中「顧南亭」完美主義人設雷同。而王凱在劇中熟男魅力和專情的男友力，以及挺拔的西裝造型和賞心悅目的手部特寫，加上花絮裡不同於角色的魔性笑聲，滿足觀眾對完美男友的想像，劇播出後新增許多女友和老婆粉。

王凱與譚松韻的配對引發許多話題。（圖／龍華電視提供）

在《向風而行》開播前，外界曾質疑王凱和譚松韻的CP感不夠，以及王凱怎麼忽然接拍都會戲？但播出後，劇情不拖泥帶水，顧南亭（王凱 飾）過度嚴謹，程霄（譚松韻 飾）狂妄自大，兩個初次見面就衝突不斷，從看不順眼的師徒關係，隱藏版的溫暖房東房客關係，從誤會到了解，漸漸產生情愫，兩人演技創造出超多名場面與金句，讓觀眾看得意猶未盡，收視話題遙遙領先。

而譚松韻說：「希望可以成為觀眾喜愛的演員，只要聽到是譚松韻演的戲就會想要看。」會接演《向風而行》女機長程霄這個角色，譚松韻說是欣賞程霄的的勇敢、自信，和對待愛情的主動及坦誠，是個又美又有膽識的人。在開拍前做了很多準備，不論在飲食、睡眠、生活作息都做了調整，為了保持體態開始健身，甚至為了這齣劇，譚松韻獻出她的第一次海裡游泳、去夜店跳舞；在愛情上，發現自己喜歡上顧南亭時，直進式追愛，信手捻來的撩男金句：「我覺得你有一點點可愛」、「你還救過我的命，這要是在古代，我是不是該以身相許呢？」句句讓顧南亭招架不住。《向風而行》將於3/4起，龍華偶像台MOD353，週六日晚間八點，全台首播。