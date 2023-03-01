隨著這波AI人工智慧ChatGPT聊天機器人熱潮帶動，半導體再度成為市場看好的族群，外資圈看好半導體多頭行情尚未結束，推升台積電今天開低走高，從504元跌7元拉升至520元上漲9元。

在權王台積電及股王信驊同步領頭下，高價股今天奮起，股后大立光下跌約40元，致股王與股后價拉愈拉愈大，相差將近900元，另外，近日漲多的緯穎也出現漲多拉回，未成功挑戰千元大關，倒是祥碩盤中一度攻上1,005元，以及世芯-KY也再攻上千元，因而台股今天重現八千金盛況。