HYUNDAI VENUE愛「玩色」，一系列藍、黃、灰、粉、黑推出時都造成車壇熱搜話題，總經銷南陽實業再推出全新英倫版「倫敦紅」款，挑戰經典新風潮，專屬的英國紅主色搭配內裝蘇格蘭紋、專屬英倫飾徽，妳的城市就是英倫風情。

VENUE英倫版「倫敦紅」，全新穿搭外觀採用經典紅色，細節處搭配白色Two-tone車頂、後視鏡，畫龍點睛的白飾門把，黑色切削雙色鋁圈，再繫上專屬英倫飾徽，帶有個性與優雅的設計就是潮流時尚魅力。既是英倫風，內在當然不可缺少迷人風情，雙前座椅專屬蘇格蘭紋及熱壓LOGO飾徽。

VENUE 英倫版「倫敦紅」車身以超過62%的HSS高剛性鋼材打造，再搭配HYUNDAI SmartSense先進安全科技，領先搭載LKA車道偏移輔助系統，以及LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和HBA智慧型遠近光燈調節系統等多項科技，VENUE一手包辦全方面的安全防護。

在動力方面，VENUE 配置8 速手自排模擬的IVT無段變速系統驅策，市區高速行駛動力充沛不遲滯，還有同級唯一的6種駕馭模式功能，隨時變換滿足都會街區路況，輕鬆享受自在移動人生。

限量VENUE英倫版「倫敦紅」高貴典雅風格兼具潮流品味，外觀與內在兼得的英式風華，兩等級GLB雙色正式售價75.9萬元與GLC車型正式售價79.9萬元，限量200台。