經太平派出所員警及行員勸阻終於讓吳男相信是詐騙一場。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區1名60多歲的吳姓男子日前透過通訊軟體，認識1位自稱「小美」的女網友，倆人網路越聊越深入後，小美稱自己對股票投資有研究還邀一同投資理財，讓吳男急衝衝到銀行就要匯入指定帳戶90萬元，幸在銀行行員警覺通知員警前來勸阻，最後男子如夢初醒，並心痛表示「真心對待卻換來一場空！」。

太平警分局太平派出所日前中午12點多接獲轄內第一銀行楊姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」員警到場關懷瞭解，原來吳姓男子年初透過交友軟體認識1位化名「小美」的網友，雙方聊天話題相當投緣，雖男子有邀約見面，惟對方均以工作繁忙婉拒，經一段時間後雙方慢慢聊到理財話題，小美自稱自己對股票投資有研究，也滔滔不絕對各國總體經濟分析，並將損益情形截圖供其取信。

吳男不疑有他，即拿出多年的積蓄到銀行欲匯款。所幸在行員的關懷提問下，男子終於說出是要跟素未謀面的女友一起投資股票，研判恐遭詐騙，趕緊通知太平派出所員警前來瞭解，經兩位員警耐心地說明這種典型假投資詐騙案件，才讓男子恍然大悟，保住其血汗錢。

太平分局分局長蔡慶星表示，詐騙集團常透過社群網站、交友軟體等搭訕聊天建立感情，再佯稱身世、處境可憐或是介紹高獲利、低風險的假投資消息等方式誘騙被害民眾匯款，被害人往往損失慘重才發現被騙，有發現可疑時可撥打165反詐專線，或向附近派出所詢問，以免受騙。