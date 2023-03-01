藝人Apple（黃暐婷）上月25日凌晨陪牙醫男友掛急診，抱怨有空病床卻不能躺，嘆醫院「沒人情味」，事後引發不小爭議；後來她又稱醫院來電，並已向她道歉。護理師臉書粉專「白色天空」怒批：「為什麼醫院要為防疫政策跟病人道歉」。

「白色天空」認為，若馬偕醫院真的向Apple道歉，「那真的欠所有醫療人員一個道歉」。粉專強調，醫療之所以必須把從業人員訓練成100%正確率，因為以下兩點：

醫療（資源）的稀缺必須公平的分配，院方若因造成不便向對方道歉，能保證接下來都沒有重大災難塞爆急診？所有醫療量能都夠用嗎？「如果不行，你為什麼要在一線照SOP行事時，扯後腿道歉」。

醫療人員的快速合作降低死亡率。只有當所有單位的SOP都一致的時候，緊急情況下才不需要考慮「人為調整」。病人家屬當然不會懂醫院運作，但院方可以事先說明，造成不便就道歉是哪招？變相鼓勵來吵的都有糖吃嗎？

「白色天空」痛批，想道歉了事的院方公關及高層，只是沒有在第一線處理每天都多到爆的心急大過身急的家屬與病人，「何不食肉糜而已」。