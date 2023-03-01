台南市2023年推出史上最強考運散策導覽活動，這次推出的考運散策，建議了最佳考運祈福路線，不到1公里就有5個參拜點，對時間寶貴的考生來說，可說是參拜祈福CP值最高。這次也特別準備貼心考運加持禮品，免費贈送給報名參加民眾，包括印有金榜題名椪餅、疏文及包裝精美筆與橡皮擦。

台南市觀旅局這次也特別準備貼心考運加持禮品，免費贈送給報名參加民眾。(台南市新聞及國際關係處提供)

台南市長黃偉哲1日出席活動啟動記者會時表示，台南是文風鼎盛的古都，有全台最早的全台首學孔廟，也有全台灣第一個大學，也就是長老教會的書院。許多廟宇供奉的文昌帝君，在考試前夕往往會有許多學生前來祈福求好運。這次推出的考運散策，可說是CP值最高，考生自己準備好了，也不妨來祈福求好運。

黃偉哲也提到，機會是留給準備好的人，不管是學測、指考、就業考試或求職面試，自己做好了準備，再來求神明加持，會更有效果。另外，來台南除了到廟宇求考運，也不要忘了祭五臟廟，沿途的美食路線，也都近在咫尺。

台南市觀旅局表示，這次推出考運文昌散策路線，自3/11起每週六由導覽老師帶領大家走訪最強考運散策，共有10梯次200位名額，1日起開放線上報名，為考生考運加持，祈求金榜題名。

今年以文昌帝君神祉為主題，邀請專家及民俗學者規劃了專屬台南，助長考運的史上最強考運散策導覽路線，跨2個行政區，由中西區祀典武廟、赤崁樓魁星爺、赤崁樓大士殿，再漫遊至北區縣城隍廟及三山國王廟，共五個文昌帝君神祉，也可以順遊赤崁樓及老街等古蹟景點，讓遊客透過雙腳漫步，更認識充滿故事性的台南。

台南市觀旅局這次也特別準備貼心考運加持禮品，免費贈送給報名參加民眾，包括印有金榜題名椪餅、疏文及包裝精美筆與橡皮擦。考運散策導覽路線，線上報名為200位名額(額滿為止)。

為避免向隅，觀旅局特別加碼免費贈送文昌小禮品550份(2B鉛筆+橡皮擦)。自3/11起，凡在台南市各廟宇有配奉祀文昌帝君處，拍照打卡(廟宇名稱)上傳至Facebook or Instagram並標記指定Hashtag「台南最強考運散步導覽路線」，並下載旅行台南APP，在觀旅局轄管11處旅遊服務中心出示拍照打卡及旅行台南APP畫面，由旅服人員協助操作，即可免費領取文昌小禮品，每份文昌禮品均經過魁星爺過爐加持，加乘考運，各旅服中心限量50份，送完為止。

導覽散策路線，預定於3月11日(週六)起至5月13日(週六)，每週六下午3時至4時30分，導覽時間約1時30分，每梯次20人，共10梯次，共200個名額。(記者張雅雲/台南報導)