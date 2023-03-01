買不起房是許多「無殼蝸牛」心中的痛，立法院今年1月三讀修正《平均地權條例》，相關子法也預計會在4月完成、5月正式上路。內政部長林右昌今（1）日表示，修法完成後，整個房價已經在溫和的修正，說「我們要打的是投機客，而不是投資客！」

林右昌今日赴立法院內政委員會備詢，會前他接受採訪時，被問到有關《平均地權條例》的相關問題，他表示房價與地價持續的上漲，對經濟、社會是絕對的不利，「新法完成修法後，其實整個房價都已經在做溫和的一些修正，政策的方向跟目標，基本上朝著原本預期的方向在進行。」

「我們要打的是投機客，而不是投資客！」林右昌強調，希望房地市場與租屋市場能夠正常化，讓人民都能負擔得起「居住」，相關產業才能夠永續發展，「相關的子法修正跟預告，我們會照著原本既定的期程來進行。」

民眾黨立委陳琬惠質詢時說，台灣房價高昂是居住正義無法達成的原因，但《平均地權條例》修法後，當時的代理部長花敬群，竟宣布新法不溯及既往，那法定下去，服務對象豈不是炒房的投資客嗎？

林右昌則回應，前年12月預售屋成交量為12342戶，去年4月行政院通過相關修法版本送立法院審議時，預售屋成交量降到7431戶，去年底立法院內政委員會審查時，已經降到剩4414戶，與還沒修法前相比，預售屋市場成交量大幅減少35％，這就是修法效益的產生。

林右昌提到，近期媒體報導，預售屋市場價格往下修正，希望新法上路房市是健康外，未來租屋市場能進一步透明，讓民眾都可以有房子可以住，這是政策重點。