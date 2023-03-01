臧芮軒戲裡戲外都是咖啡狂。（TVBS提供）

臧芮軒劇中致力於台灣咖啡的復育。（TVBS提供）

TVBS 《加油喜事》第二季「加油愛情」劇情進入新一波高潮，劇中由「咖啡CP」林雨柔、武子鑑所打造的「武林咖啡」，在咖啡大亨的投資下，以「WL Coffee」品牌問世。戲外《加油喜事》也與食尚玩家購物網合作，將劇中咖啡開發成實際商品，1日上午11點正式開賣，並邀請臧芮軒以劇中林雨柔的角色拍攝推薦影片，希望劇迷也能品嚐到戲裡的好味道。

臧芮軒飾演的林雨柔，拋下國外學業，回台灣復育台灣咖啡，夢想種出全台最好的咖啡豆。問及看到劇中努力的成果，變成實品的心情，臧芮軒表示，以林雨柔的立場來看，是實現一件很重要的事情，因為一路和武子鑑（劉育仁 飾）從互看不順眼，吵架到合作，直到推出咖啡品牌，真的是夢想成真。

熱愛咖啡的臧芮軒，最喜歡手沖咖啡的儀式感，對她而言是一種放鬆跟享受。臧芮軒笑說自己很像「咖啡狂」，連露營用的摩卡壺都有，甚至要求同行友人不准另外買咖啡，霸氣宣告：「我沖給你們喝！」而她在品嚐過即將上市的「WL Coffee」後，說：「我覺得WL Coffee的精選豆子，風味佳香氣足，絕對不輸給外面的精品豆。」

聊到對台灣咖啡的認識，小時候因跟著爸爸到劍湖山遊玩，經過休息區而知道有古坑咖啡，直到為《加油喜事》特地做功課，不僅加深對台灣咖啡的知識，開拍前，每天都會選一家咖啡廳，研究店內的擺設、咖啡師的手勢等細節。臧芮軒說：「咖啡是很講究的，有很多細節會讓人想更了解！」

這次《加油喜事》與「食尚玩家購物網」推出與劇中同名的咖啡濾掛組合「WL Coffee」，由國際級咖啡職人把關，嚴選台灣小農精品咖啡豆，推出「曖昧、熱戀、依賴、承諾」不同戀愛階段的4種風味。臧芮軒說，戲裡林雨柔與武子鑑的狀態最適合「曖昧」，但若是臧芮軒本人，對咖啡就是滿滿的「依賴」喔！