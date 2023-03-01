日前吵得沸沸揚揚的流水席新娘，又有最新進度，她近日再度於臉書社團匿名發文，列出自己在這段感情上的10大付出，像是陪男方看喜歡的劇、吃喜歡的美食、一起打球、幫對方慶生，其中一點是即便和姊妹聚會結束，知道男方忙看診也不會吵鬧要接送，意外讓男方的職業曝光，不少網友紛紛留言，「原來職業是醫師，難怪不放手。」

流水席新娘近日在臉書社團《匿名公社》指出，針對婚宴選擇流水席引發爭議，已從台北南下高雄跟男方道歉，希望網友別再黑化她，「還給我一個公道好嗎？」

另外針對網友質疑她在這段感情上的付出，她列出10點，包括陪男方追劇；陪逛好市多；陪吃八里燒酒螺；一起到大魯閣打棒球；天冷準備暖暖包；買新的手機套替換；和姊妹聚會結束，男方忙看診也不會鬧脾氣要他接送；交往3年來都會幫對方慶祝生日；自己生日從未要男方送禮物，僅要求對方給現金，她再存下來當結婚基金。她說，「我對這段感情的付出隨便舉都有10項，請大家將心比心在我立場想想好嗎？」

貼文曝光，有眼尖網友發現流水席新娘提到男方看診，職業疑似為醫師，紛紛留言，「原來男方是醫師啊！難怪不願放手」、「想當醫師娘喔？」、「還沒結束嗎？」、「這些所謂的付出都很基本耶！生日不要禮物要錢，結婚要更多錢？」、「原來當初婚宴出的錢是這些年的生日禮物啊，穩賺不賠。」