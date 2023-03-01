美國共和黨議員今天表示，2022年第1季拜登政府批准價值超過230億美元的許可證，允許企業向被列入黑名單的中國公司輸出美國商品和技術。

路透社報導，這份數據出爐之際，共和黨議員更進一步對民主黨籍總統拜登政府施壓，要求更擴大抑制對中國出口美國的敏感技術。

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）在關於應對中國激進行為世代挑戰的聽證會上表示：「絕大多數情況下，（商務部）繼續發放許可證，允許將美國的關鍵技術賣給我們的競爭對手。」

麥考爾表示，去年1月至3月期間，負責監督出口管制的商務部對美國貿易黑名單的公司出口許可證申請，僅有8%拒絕。

負責美國出口政策的商務部官員艾斯特維茲（Alan Estevez）在聽證會上表示，商務部目前正在評估前政府一項政策。根據這項政策，部分低於「5G級別」的美國科技仍可取得許可，將商品輸出給列入黑名單的中國電信設備大廠華為。

艾斯特維茲也稱中國短影音平台TikTok為「威脅」，還說一個負責審查外國在美投資的委員會正在研究如何處理TikTok的問題。

民主黨籍聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）提醒，不要過度解讀許可證的數目，還說批准和拒絕的數據沒有提供關於交易的資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120301