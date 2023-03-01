根據法新社今天取得的裁定結果，佛羅里達州第3地區上訴法院（Florida's Third District Court of Appeal）表示，仍有問題須在下級法院解決，因此在不影響實體權利的情況下駁回哈洛（Natalia Harrell）替胎兒提出的請願，但未對此案是否有法律依據作出裁定。

法院在24日發布的裁定書中表示，「由於缺乏與此事相關的紀錄」，不太可能「妥善解決未出世的小孩是否有立場向我們提出這項請願的問題」。

24歲的哈洛去年7月與另一名女子在邁阿密搭乘Uber時開槍擊斃她，被控謀殺罪，已入獄約7個月。哈洛拒不認罪，聲稱是出於自我防衛而開槍；她被捕時懷有6週身孕。

哈洛的請願書提到，她腹中的胎兒「沒有犯下任何罪行」，卻仍在「極其惡劣的環境中」遭監禁，除非獲釋，否則她的胎兒「可能會在監獄牢房的水泥地板上出世」。

法官戈多（Monica Gordo）同意佛州法院作出駁回這項請願的裁定，但在不同意見書中主張，此案本身沒有法律依據。

戈多寫道：「（請願書提出的）論點只不過是這名母親試圖以未出世的孩子當作籌碼，作為可自合法拘留中獲釋的依據。」

戈多又說：「假如這名母親選擇在懷孕8個月時去喬治亞州拜訪祖母，她不會因為綁架小孩跨州旅行而被判有罪，正如政府也不會被控非法監禁此案中尚未出世的小孩。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120301