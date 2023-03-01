水試所澎湖海洋生物研究中心今年將繁殖三棘鱟幼苗約700－800隻進行野放，為澎湖的永續海洋保育工作樹立標竿。（張茂雄攝）

湖西鄉成功村全力推廣三棘鱟的生態保護教育活動，希望附近沿岸潮間帶能恢復「鱟滿為患」的場景。（張茂雄攝）

澎湖海邊早年可以看到非常多的活化石「三棘鱟」現蹤，這種人稱夫妻鱟的稀有魚類，己列為國際保育機構的瀕危物種，澎湖縣政府為維護轄內三棘鱟生態資源，避免不當採捕，依據漁業法公告訂定相關限制事宜，明訂除了學術研究、資源調查、教育文化或公共利益之目的，澎湖縣轄區海域內全年禁止採捕三棘鱟。

農漁局指出，三棘鱟（Tachypleustridentatus）屬於世界自然保護聯盟（IUCN）紅皮書中列為「瀕危（EN）」的物種，主要棲息於泥沙底質，是環境健全與否之重要指標。目前金門縣、連江縣等均已立法保護三棘鱟，澎湖縣亦加入禁捕三棘鱟的行列，全力維護生態資源；至於濕地範圍部分，則受濕地保育法之規範，農漁局也呼籲民眾能共同遵守相關保育規定。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，今年將繁殖三棘鱟幼苗約700－800隻進行野放，希望能成功復育這種稀有的海洋生物活化石，為澎湖的永續環境樹立標竿。

湖西鄉成功村近幾年的社區營造項目中，全力推廣三棘鱟的生態保護教育活動，希望附近的成功、青螺、紅羅的沿岸潮間帶，能恢復以前「鱟滿為患」的場景，以體現澎湖地區永續海洋的經營成果。

農漁局呼籲民眾遵守相關規定，共同維護本縣生物多樣性，倘有任何疑問，或有發現違反三棘鱟規定之情事，可將具體相關事證（人、事、時、地物及照片），提供農漁局查處，共同維護三棘鱟生態資源。