台灣大於巴塞隆納所舉行的世界行動通訊大會MWC上展現5G國際實力，在經濟部工業局支持下，與工研院及國際開放架構組織Telecom Infra Project（下稱TIP），於MWC台灣館共同舉行國際記者會，宣布台灣大成為全台首家與工研院TIP Community Lab合作進行5G OpenRAN整合驗測，更是國內第一家將工研院TIP標章列為選商條件的科技電信公司。

5G專網帶動5G OpenRAN相關產品及應用需求，過去台廠在網通產業累積眾多產品製造與系統解決方案相關經驗，但需要一張入場卷，加速標準化測試，進入5G OpenRAN市場。台灣大攜手工研院引薦廠商取得TIP標章認證、獲取官方測試報告，未來合作銷售5G OpenRAN設備的廠商經台灣大協助，通過工研院驗測完成後，即可成為供應商夥伴，有助於台灣大提升5G專網組網速度與適用場景，以優質設備提供5G專網上下游產業鏈聚合測試，擴大5G專網生態圈。

台灣大技術長郭宇泰受工研院邀約，參與「開放架構的測試與驗證」國際論壇，並發表演說。郭宇泰指出，5G開放網路架構的發展讓台灣大能從眾多供應商中選擇最佳產品，提供創新的解決方案。要如何驗證一個新產品的功能、性能、互通性、維運操作性和穩定性，對營運商及供應商來說都是一個繁瑣的工作。

台灣大與工研院密切合作，在加入TIP驗測平台後，可先透過TIP標章計畫建立營運商和供應商認可的OpenRAN通用標準來簡化資格認證過程，當通過TIP認證後再將設備導入台灣大自己的試驗場域，進行各項服務與針對用戶客製化需求的測試，可縮短導入新解決方案的時間，快速進入商用服務開發。目前已經看到第一批獲得TIP認證的產品正在商轉測試，台廠如雲達科技的OpenRAN產品已於去年底獲TIP 標章後，預計將成為台灣大5G 專網供應商之一，未來台灣大將攜手更多合作夥伴，一起能所不能。

經濟部工業局表示，政府積極鏈結產業資源來建構國際認可的驗測平台，就是希望可以幫助業界縮短開放架構產品驗測所需投入的時間與成本，加速我國網通設備國產化以及海外布局。工研院南分院執行長曹芳海表示，工研院5G開放網路驗測平台成立至今，已協助超過20家台廠進行5G開放網路互通互連及效能整合測試驗證，其中四家業者的開放網路產品去年即率先取得TIP標章，希望加速帶領台灣網通產業邁向國際市場的競爭行列。