民進黨南投立委補選候選人蔡培慧常邀「紙風車兒童劇團」來演出，看到孩子們開心笑容，想起陳綢阿嬤遺訓：「善良、陽光、坦然自在，發揮良善的社會影響力。」她1日宣布這次立委補選每票30元的選舉補助款，將捐給南投縣生活重建協會、良顯堂等社福團體，盼拋磚引玉邀大家一起做公益。

蔡培慧表示，她投入政治後，每年都會邀請紙風車兒童劇團到南投演出，希望免費藝文活動啟發孩子創造力，也讓親子關係更緊密，看著大小朋友在現場開心看劇，想起社會角落有人需要資助，決定將這次選票補助款扣除黨中央的責任款後，悉數捐給南投縣內的社福團體。

蔡培慧說，921地震後邱慶禧與廖振益等人協助社區重建、老人送餐等工作，20多年來，他們分別成立了南投縣生活重建協會、龍眼林福利協會照顧在地人；另外，接住非行少年、陪伴弱勢兒少的公益團體，如良顯堂、仰望教育基金會、南投家扶中心、玄愛兒少關懷家園、勵馨基金會等社福團體都令她感佩。

蔡培慧坦言，過去她長期透過媒合企業、公股銀行、爭取中央補助等方式幫忙社福團體，這次則將立委補選的選舉補助款捐給社福團體，讓有需要的鄉親能直接受惠。