第36期身心障礙者職業訓練班，今於博訓中心開訓。（洪靖宜攝）

獲得電腦軟體應用第1名的佳績的呂雨璇。（洪靖宜攝）

高雄市勞工局開辦的第36期身心障礙者職業訓練班，今於博訓中心開訓，共吸引209身障者報名，經甄試後招收80學員。會中局長周登春特別提到，學員上課最擔心就是交通問題，若是能考取汽車駕照，今年高雄市政府首度補助，輔導身心障礙者參加汽車駕駛考照訓練，最高補助學費7000元，另外，成功考取汽車駕駛執照，發給獎勵金3000元。

第36期身心障礙者職業訓練班，1日於博訓中心開訓，為因應就業市場需求，規畫3大職類課程，包含電腦資訊職類、創意設計職類及清潔理貨職類，吸引209名身障者報名，經甄試後招收80名學員。

高雄市博訓中心職訓學員去年參加第17屆全國身心障礙者技能競賽，有3位榮得英雄榜，其中，客服行銷及行政養成班學員呂雨璇，獲得電腦軟體應用第1名的佳績。她說，雖然過程壓力大，但感謝老師陪伴著她到博訓中心練習，未來在工作上不管是文書處理、打字能力都已進步許多。

博訓中心主任許坤發指出，參訓期間由「導師兼個案管理師搭配訓練師」一同輔導學員，歷來成效良好，去年學員滿意度超過9成，訓後就業率達7成以上今年也持續結合家樂福開辦「賣場倉儲理貨實務班」，客製化企業需求，透過職訓加強專業能力，降低訓用落差，與就業無縫接軌。

會中局長周登春特別提到，學員上課最擔心就是交通問題，鼓勵身心障礙學員能考取汽車駕照，宣布今年高雄市政府首度補助身心障礙者參加汽車駕駛考照訓練，包含補助參加監理機關核准立案汽車駕駛訓練班實際學費金額二分之一，最高補助7000元，另外，成功考取汽車駕駛執照，發給獎勵金3000元。

申請資格為設籍高雄市，領有身心障礙證明及未曾獲政府各機關(構)或團體相關汽車駕駛考照訓練補助，時間從今年1月1日起，參加汽車駕駛考照訓練，考取汽車駕駛執照。