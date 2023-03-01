在全球股票及債券市場回穩之下，根據統計，我國整體勞動基金截至2023年1月底止規模為5兆5391億元，截至1月底評價後收益數為 1507.2億元，收益率2.80％。其中新制勞退基金收益率2.65％；舊制勞退基金收益率3.49％。

勞動基金運用局今(1)日公布最新勞動基金收益情形，我國整體勞動基金截至2023年1月底止規模為5兆5391億元，今年截至1月底之評價後收益數為1507.2億元，收益率2.80％。

各項基金表現部分，新制勞退基金規模為3兆5749億元，收益率2.65％；舊制勞退基金規模為9757億元，收益率3.49％；勞保基 金規模7824億元，收益率3.57％；就保基金規模1562億元，收益率-0.28％；勞職保基金規模342億元，收益率0.11％；積欠工資墊償基金規模157億元，收益率 1.84％；受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模4640億元，收益率為 2.90％；受農委會委託管理之農民退休基金規模為87億元，收益率為2.11％。

勞金局分析，1月份儘管全球經濟放緩風險依舊，但是在通膨降溫美國聯準會升息近尾聲、大陸經濟疫後逐步解封，市場預測將重啟經濟成長動能等因素下，金融市場迎來反彈走勢。

整體而言，通膨雖然緩和惟仍處於高檔、全球經濟存在衰退風險，及地緣政治情勢持續緊張等不確定性，將持續干擾金融市場表現。勞金局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。

展望未來，勞動基金辦理各項投資，以長期投資角度多元布局於國內、外股票、 債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，獲取長期穩健之績效。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2013-2023.1）平均報酬率為4.41％，長期投資績效穩健。