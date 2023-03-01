聯發科現金股利優厚，上周股利政策出爐，擬配發現金股利76元，當中已經包含特別現金股利16元，本次股息創下歷史新高，且以去年每股淨利74.59元計算，盈餘配發股利比例大約落在80%，若以公布當日收盤價來算，現金殖利率高達10.51%，法人即點出，聯發科的現金股利就是今日股價大漲的主要原因之一。

適逢MWC展覽，聯發科今年不手軟，一口氣增加4~5倍預算，擴大展區，與競爭對手高通比鄰尬場，且更祭出「衛星影像」通訊技術，主要是透過獨立MT6825晶片組符合3GPP非地面網路(NTN)標準，將衛星通訊產品組建構在3GPP的5G R17標準之上，聯發科已有2種衛星技術IOT NTN技術和5G NTN技術，而手機衛星通訊功能，除了文字外，也將包括影音通訊。

另外，此次聯發科也與Bullitt合作，率先全球推出兩款採用3GPP NTN技術的商用智慧手機：摩托羅拉defy 2和CAT S75。這兩款智慧手機均採用聯發科MT6825 3GPP NTN晶片組，支援Bullitt Satellite Connect衛星通訊服務。Bullitt的衛星通訊服務將為全球使用者提供雙向衛星簡訊傳輸、所在位置資訊分享、緊急救援服務功能。