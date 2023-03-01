桃園市第1選區現任立委鄭運鵬挑戰市長失利，外傳前立委黃適卓、前議員郭麗華都有意爭取提名，對此，鄭運鵬表示，黨內還在忙南投縣立委補選，黨中央應該是所有立委都還未溝通與安排，但支持黨中央所有做法，至於有人要挑戰他，覺得都是好現象。

鄭運鵬指出，不要造成中央黨部負擔，當初中央黨部徵招他去桃園，也是因為那個地方需要他去協助戰力，也順利當選，中央黨部針對他這個選區，還有所有立委選舉，也還沒開始溝通安排，這點他支持中央黨部所有做法。

鄭運鵬指出，黨內有競爭就代表去年底的敗選，並沒有讓我們的基層和黨公職幹部失去信心，他常會鼓勵桃園年輕一代，來參與甚至挑戰他，這些都是好現象。

至於先前曾幫林智堅背書，是否會成為政治包袱？鄭運鵬說，要攻擊民進黨跟論文相關事情一定有，他看過證據，而且是主動公開說明，從政會有各種爭議，有需要我們出來協助，都會願意出來協助。

他說，從政不能怕爭議，看過證據，確實是個委屈的案子，即使他不認識林智堅，或者他不是市長候選人，只要確認他的當事人有冤枉，身為民意代表都會願意協助，如果這成為他的包袱，他也甘願接受。