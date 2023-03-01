澳洲統計局周三表示，上季國內生產毛額（GDP）成長0.5％，增幅低於前一季的0.7％以及市場預估的0.8％。與去年同期相比，去年第四季GDP擴張2.7％。

若不計貿易對經濟的貢獻，澳洲在去年10到12月該季應會陷入衰退，因物價上揚已打擊消費者購買力。

澳洲統計局同日亦公布1月消費者物價指數（CPI）年增7.4％，略低於市場預測，但仍是歷來第二高紀錄。