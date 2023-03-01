一名72歲的賴姓老翁在line上認識暱稱「小蘋果」的網友，聊了一陣子後，小蘋果向老翁求助表示自己沒錢買機票受困香港，有愛心的老翁立即前往銀行要匯錢給小蘋果，行員察覺有異通報警方到場，員警撥電話給小蘋果卻秒被掛斷，老翁才打消匯款念頭。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員詹鈞智日前接獲富邦銀行客服通報，稱一名賴姓老翁欲臨櫃匯款新台幣1萬元協助遠在香港的網友購買機票返台，行員擔心其遭詐騙通報警方。

員警確認雙方line對話紀錄時發現，兩人平時都以line電話溝通，唯一留下的匯款帳號訊息已馬上收回，警察也現場回撥電話給該名女網友，自稱是賴姓老翁的兒子，女子聽到後馬上掛電話，老翁方才死心，打消匯款念頭，員警再三叮嚀老翁勿再匯款，並同步將其手機裡的不明帳號全數封鎖，阻止騙局。

第四分局分局長李建興表示，網路交友盛行，相關詐騙案件也層出不窮，提醒民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢交易極可能是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，保障自己的財產安全。