中華民國水禽產業促進發展協會理事長、芳源牧場主吳祥斌（左）向縣長張麗善介紹如何使用手機App操控飼料輸送、清洗鵝舍。（周麗蘭攝）

雲林縣府動用第二預備金購買消毒水發給禽場加強消毒，左四為縣長張麗善。（周麗蘭攝）

禽流感病毒H5N1在全球肆虐，台灣約5成蛋雞受波及，造成市面上缺蛋，為杜絕病毒來襲，雲林縣府動用第二預備金購買消毒水發給禽場加強消毒，此外中鏢的禽場復養期從42天延長至63天，縣府農業處並加強取締未登記畜禽場，及稽查車輛覆網、禽舍是否完成圍網。

張麗善今（1日）視察四湖鄉芳源畜牧場，了解家禽疫病防治工作執行概況，聽取禽農遭遇的問題與建議，並觀摩芳源牧場的「家禽智慧飼養生產管理系統」。

張麗善表示，禽流感大流行造成蛋雞死亡，家禽產業受到嚴重衝擊，縣府將動用第二預備金增加採購消毒水發送給畜牧場，希望大家做好清消，生產量能滿足民生需求。

張麗善說，芳源畜牧場採用智慧養殖模式，用手機App就能遙控飼料輸送、清洗鵝舍，值得畜禽業者觀摩學習，除了水濂式、密閉式、負壓式設備外，智慧養殖更提升環境清潔，杜絕病毒與細菌，中央與地方政府會全力支持並挹注經費。

中華民國水禽產業促進發展協會理事長、芳源牧場主吳祥斌表示，當初改智慧系統約花費300萬元，用手機就可餵飼料、洗鵝舍，減少人員進入；改建密閉及水簾式養殖場約花1000多萬元。

行政院23日通過疫後特別預算，其中也33億元協助改善禽舍及農業剩餘資材循環利用設施，其中11億元用於改善禽舍，針對一定規模、小型開放式雞場提供獎勵。

據了解，3萬隻以下規模小型開放式雞場改為非開放式雞場補助一半金額、上限450萬元；3萬至8萬隻規模雞場升級為密閉水簾環控式雞場，補助一半金額、上限2000萬元。

縣府農業處長魏勝德表示，今年H5N1禽流感特別嚴重，尤其是蛋雞，縣府為防治禽流感蔓延，做4項防禦措施，第一是動用預備金，發放消毒水給禽場，讓各禽場加強消毒；第二是復養部分，空場消毒42天延長到63天，安全無虞才會核准復養，未登記牧場會加強查察取締；第三加強在交流道做流動車輛覆網稽查；第四為杜絕侯鳥進入禽舍，也會特別加強圍網稽查。