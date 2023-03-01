桃園市議員謝美英點出現況國宅活動中心管理維護問題，將協助向市府爭取經費維護修繕。(謝美英提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市議員謝美英點出現況國宅活動中心管理維護問題，將協助向市府爭取經費維護修繕。(謝美英提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園內壢後站有許多國宅社區，有許多長者居住，國宅如今卻面臨屋老、人老雙老困境，其中精忠社區不僅活動中心屋頂漏水，牆壁壁癌嚴重，目前產權屬於桃園市住宅發展處，管委會期盼由市府協助處理修繕卻遲遲沒有下文，造成老舊國宅修漏不成暗藏危機，社區也認為形成使用及管理上的困擾。

桃園市住宅發展處長莊敬權指出，桃園各地國宅興建年代不同，完工時絕大多數管委會爭取維管活動中心，所以相關設施點交給管委會，後來發現管理品質良莠不齊，2009年再次發文詢問各國宅管委會維管意願，卻只有陸光三村二期同意交還由公所管理，之後國宅活動中心維修管理及衍生出的經費，理應由管委會自行承擔。他也說，早年點交出去的建築空間與相關設備都是完好的，若管委會後續無力維管想回歸民政系統，前提是要修繕完成才有辦法移交。

當地莊敬里長劉邦茂說，精忠社區2樓活動中心產權屬於住宅發展處，維管部分雖然交由社區管委會，但因早年建造瑕疵及管委會維管不善，不僅樓頂排水差甚至長出雜草及布袋蓮，長年來下雨滲透至2樓室內，造成牆壁、地板都滲水，曾經就有長輩因地板溼滑而跌倒就醫，多年前考量長輩行動不便，住宅發展處也在此裝設無障礙電梯，如今相關安全檢查無法通過也沒人敢使用，爛攤子沒人收拾，活動中心形同廢墟10多年來也沒人願意使用。

市議員謝美英日前邀集相關單位會勘，她說，桃園各國宅興建至今有20年以上歷史，內部活動中心管理維護是普遍問題，相關工程經費動輒數百萬元，而管委會也無力負擔如此龐大費用，會勘決議將請住發處依現場狀況，提出修繕項目及需求、預估經費，並向市府爭取修繕經費，未來修繕完部移交給公所管理後，再制定公布國宅活動中心使用管理辦法。