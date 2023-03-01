21歲陳女被囚禁在龍井區中華路一處檳榔攤。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

21歲陳女被囚禁在龍井區中華路一處檳榔攤。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

21歲陳女被囚禁在龍井區中華路一處檳榔攤。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市龍井區日前發生一件年輕女性遭恐怖鐵鏈囚禁、毆打事件；21歲陳姓女子上月因到警察機關製作調查筆錄，訊後她前往龍井區中華路一帶檳榔攤尋找同夥，未料就此被以鐵鏈囚禁、毆打，陳女趁同夥等人外出時，以他人手機向其父求救，經其父報警，烏日分局龍井分駐所立即前往營救，也順利救出陳女，該案已鎖定特定對象查緝中。

陳女疑似當詐騙集團車手，上月24日被警方通知到警察局問訊，其手機亦由偵辦單位依法查扣。離開警局後陳女到龍井區中華路一帶檳榔攤尋找同夥，沒想到立即被同夥懷疑她供出內情，將她以鐵鏈囚禁、毆打。

烏日警分局偵查隊隊長許軒鳴指出，2月27日陳女趁同夥等人外出時，利用電話向其父求救，表示其遭人以鐵鏈控制行動自由並遭毆打成傷，烏日警分局龍井分駐所獲報後立即前往營救，並順利救出陳女。

烏日警分局也立即組成專案小組展開查緝，並鎖定特定對象，全案報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，並朝治平掃黑及組織犯罪偵辦，後續將擴大追查其他可能涉案共犯，並清查有無黑道幫派背後操縱。

台中市警察局烏日分局在此呼籲社會大眾，切勿輕易相信各類賺錢容易的廣告或訊息。對於周邊親友也應多加提醒或宣導，如自身或家人有類似遭遇或發現可疑人、事、物，請撥打110報案或至就近警察機關報案，本分局對於犯罪行為絕不寬貸，並會迅速偵處，依法究辦，全力打擊不法，守護民眾人身及財產安全。