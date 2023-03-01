以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都馬將於本周日登場，17.5公里處還設有美食大道，市長黃偉哲歡迎跑者跑步兼享用美食。(曹婷婷攝)

疫情解封，以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，將於3月5日上午5時30分開跑，今年有近2萬名跑者報名參賽，人數創下近5年新高，其中還有來自39個國家295名外籍選手參加。

特別的是，今年也首度推出專人配速、帶跑，請來馬拉松「南霸天」古都馬拉松賽前訓練營教練蘇志濱帶領參賽者順利完成半馬，曾獲全國運動會馬拉松金牌選手的吳睿恩也是參賽選手之一，他因為當兵緣故，去年10月剛退伍，空窗4個月沒練習，但也希望將古都馬的賽事冠軍留在台南。

台南古都馬也貼心規畫陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，17.5公里處還設有美食大道，提供烤雞、豬腳、古早味蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃，為跑者補充能量。

台南市長黃偉哲今天在賽前記者會表示，大家非常矚目的古都半程馬拉松，終於要在本周日登場，他說，台南有兩大馬拉松，一個是歷史最悠久的曾文水庫馬拉松，另一個有著古蹟風光與府城美食而享有盛名的古都馬拉松，其中古都馬要特別感謝台灣港務公司開放安平港區周遭路線，讓跑者能夠欣賞港區風光，此外也感謝台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及市民支持，才能成就這場獨特的馬拉松。

今年的古都馬也與摩曼頓Momentum合作規畫6周訓練課程，賽事當天也安排專業配速員擔任領跑，協助想突破個人成績的跑友創下最佳紀錄。擔綱賽前訓練營的教練蘇志濱說，比賽當天規畫6個配速區間，跑完全程時間分1小時40分、1小時45分、1小時50分、2小時、2小時15分、2小時30分，每一區間有4人配速、帶跑。他說，賽前訓練除有助於提升中高階跑者的實力，也能引領初階參賽者學會如何跑完半馬。