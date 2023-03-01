將木刻過程視為一種修行，2022年獲高雄獎首獎的藝術家李屏宜，獲獎後的首次個展，在春暖花開之際呈現《呼吸：風景》將自己回歸原鄉的人文景致與情感，浮現在觀眾面前。

在2020年前，李屏宜的創作實則多以動物為主題，銀龍魚、穿山甲等再結合個人記憶與潛意識、幻想而成。2020年後李屏宜在形式與風格上有了轉折，疫情期間在池上駐村的經驗，讓她將創作的關注轉移到生活中隨處可見的自然風景，她表示：「在池上駐村時，因為環境非常安靜，所以人的狀態也跟著沉澱下來，這使得我能深刻地體驗當地的氛圍--很美、很寧靜而緩慢。」

李屏宜認為疫情和駐村的歷程，「像是個契機在緩緩告訴我，是時候要打開所有感官好好接收，花東這片土地帶給我的力量，應懷著感恩向這片一直以來覺得理所當然的美景深深致敬。」這種放慢的生活節奏也讓她想起了父親多年來所拍攝的風景照，都是種在靜心狀態下與環境對話的狀態。

對李屏宜而言，《呼吸：風景》是一段自家內在探索旅程的開始，第一次嘗試描繪自然景色，平日所見的風景，好似潛伏在體內已久，等待旅程開始的那天。《海波浪》是藝術家首次挑戰總寬超過兩米的大尺幅作品，尤其木刻版的慢工細活，帶出浪花如綿密細泡般展延，青墨則再現了鏡像天空的蔚藍海水，佇立洋流中的背影投射出創作者的自由心嚮。

除了以色彩詮釋東部生活的寧靜與美好，此系列作品也打破傳統版畫「複數性」概念，將以往僅作為創作載體的「版」成為作品的一部分。發展出木板與紙本並置的「鏡像風景」。