「2023年臺北玫瑰展」即日起至31日在臺北花博公園新生園區開展，現場將展出超過800種、5000株來自世界各地的珍貴玫瑰。擅長結合區域特色活動、宣傳北市觀光的台北晶華酒店，推出「玫好假期」住房優惠專案共襄盛舉，入住房客將由晶華酒店館內花房的首席花藝師陪同，搭乘「台北雙層觀光巴士」，探訪北台灣第一大的玫瑰花園，客房內則備妥由南投鹿谷凍頂烏龍搭配有機大花玫瑰泡製而成的「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」，透過味覺品賞玫瑰花季。專案兩人成行，每房每晚8,800元起，含CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，購買高鐵車票再享7折優惠。

選擇「玫好假期」住房優惠專案的房客，將會獲贈台北市雙層觀光巴士的四小時免費車票，於飯店門口搭乘巴士前往臺北市立美術館站，再步行前往至臺北玫瑰園參觀。週六入住的房客，除了能飽覽春季浪漫花海外，執掌飯店內各式花藝設計的首席花藝師更將與房客一同遊逛，分享玫瑰培育養護技巧與生活花藝設計新知，開啟一趟美學鑑賞之旅。

行程結束回到酒店後，晶華美食管家將為房客送上限量供應的「晶華玫瑰凍頂烏龍香檳茶」。香檳茶以嚴選南投縣鹿谷鄉的凍頂烏龍茶葉，搭配屏東九如的有機大花玫瑰泡製而成，帶有香檳般細緻的氣泡口感以及獨特的風味，入口清爽而馥郁，呈現紫粉紅的茶湯色澤，除了為花季更添幾分豔彩，也為房客帶來一整年的「玫」好幸福。

臺北玫瑰園培育來自世界各地的玫瑰，全年度都有輪開的玫瑰可供觀賞。園內設有「秘密花園」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「花海區」及「品種區」等特色展區，並以歐式庭園造景呈現浪漫氛圍。2023臺北玫瑰展以「玫好幸福」為主題，期望透過玫瑰傳遞幸福，除了賞花行程外，周邊商圈也推出玫瑰展專屬優惠一同響應活動，有專為新人們規畫的最佳婚紗拍攝點，周末也有攤商進駐，販售玫瑰花苗及玫瑰相關商品等，豐富多元的活動、讓愛花民眾擁有充滿玫瑰花香的台北小旅行。