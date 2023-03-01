台灣大及台灣之星在228連假前夕拍板合併案，合併價格由282億元降為197億元，大砍85億元。
台灣之星隨即於1日上午決議由揭朝華接任總座，由於台灣大與台灣之星接下來最重要的任務，就是進行兩家電信公司網路整併事宜，揭朝華曾擔任台灣大哥大技術長、凱擘有線電視技術長、台灣固網 副總、台固媒體副總，是業界少見兼具固網、行動、有線電視經驗的 專業經理人，亦同時在國內兩大有線電視系統台中嘉及凱擘擔任要職 ，經歷及經驗都相當豐富。
台灣大合併台灣之星拍板後的第一波高層人事異動，台灣之星1日召開臨時董事會，決議通過現任台灣大哥大顧問揭朝華接任台灣之星總經理，原總經理賴弦五原本就擔任中嘉副董事長，未來將專心於中嘉業務。
台灣大及台灣之星在228連假前夕拍板合併案，合併價格由282億元降為197億元，大砍85億元。
台灣之星隨即於1日上午決議由揭朝華接任總座，由於台灣大與台灣之星接下來最重要的任務，就是進行兩家電信公司網路整併事宜，揭朝華曾擔任台灣大哥大技術長、凱擘有線電視技術長、台灣固網 副總、台固媒體副總，是業界少見兼具固網、行動、有線電視經驗的 專業經理人，亦同時在國內兩大有線電視系統台中嘉及凱擘擔任要職 ，經歷及經驗都相當豐富。
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