台灣大及台灣之星在228連假前夕拍板合併案，合併價格由282億元降為197億元，大砍85億元。

台灣之星隨即於1日上午決議由揭朝華接任總座，由於台灣大與台灣之星接下來最重要的任務，就是進行兩家電信公司網路整併事宜，揭朝華曾擔任台灣大哥大技術長、凱擘有線電視技術長、台灣固網 副總、台固媒體副總，是業界少見兼具固網、行動、有線電視經驗的 專業經理人，亦同時在國內兩大有線電視系統台中嘉及凱擘擔任要職 ，經歷及經驗都相當豐富。