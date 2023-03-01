房價飆漲，出現不少奇葩的租屋物件。大陸一名男子分享，河南有一間日租套房每天只要266元台幣就可以入住，房間裡該有的東西都有，但是因為非常窄小，所以床頭旁就是一個馬桶，讓人看了有些一言難盡，引起網友討論。

綜合陸媒報導，大陸一名男子上傳影片分享，到河南鄭州省旅遊入住一間日租套房，每天竟然只要60塊人民幣（約台幣266元），而這個房間雖然很小，但有一張單人床、冷暖器、洗手台和馬桶，甚至還有一扇小小的窗戶可以看到外面的風景。

不過，房間的擺設卻有些一言難盡，因為單人床的床頭旁就是馬桶，讓人覺得有點怪怪的。而男子入住後則說，雖然房間是小了一點，但打掃得非常乾淨，而且該有的東西都有，住起來還算舒適，且以這個價格來說，算是一個很不錯的房間了。

超狂畫面引起討論，「同樣的價格，去住青年旅社不好嗎」、「生活在這種房子裡面會很壓抑吧」、「這根本就是監獄吧」、「這不就是在廁所裡面放了張床嗎？」也有人樂觀地說，房間還不錯，隱私滿滿，醉酒的時候住很剛好，躺著休息想吐只要轉頭就好，超級方便。