今年有7個連續假期，但其中6次須補班，尤其光2月就補班2次，讓不少上班族哀聲連連，國民黨立委謝衣鳳、民眾黨立委邱臣遠都認為不應硬湊連假，導致勞資雙方打亂節奏。對此，行政院代理發言人羅秉成表示，相關意見會請人事行政總處注意、納入評估；人事總處也說，支持與反對的意見都有，目前正持續蒐集意見評估中，至於未來5年內，調整放假的次數都不會超過3次。

依行政院去年的公告顯示，今年有6次調整放假，分別要在1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日及9月23日進行補班，大多都在上半年，且2月更有2周需補班，引起民眾抱怨上班日太密集，體力吃不消。

人事總處指出，政府行政機關辦公日曆表，主要依紀念日及節日實施辦法、公務人員週休二日實施辦法及政府機關調整上班日期處理要點等規定，在不變更全年總放假天數的前提下規劃訂定。

人事總處提到，連續假期可鼓勵民眾旅遊，有助紓解壓力、增進內需等，確實有收到民眾反映，認為補班次數太多的意見，但也有民眾相當支持，認為連假多可安排出遊，將持續蒐集各方意見，作為日後評估的依據。

人總強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，屬國防部主管權責，應依該部規定辦理；各級學校適用的學年度行事曆，則是由各該主管教育行政機關訂定；至於民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。