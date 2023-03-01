李心潔與好友于子育合唱〈小黃花〉。（小黃花慈善基金提供）

李心潔與好友于子育合唱〈小黃花〉。（小黃花慈善基金提供）

〈小黃花〉單曲封面。（滾石唱片提供）

「金馬影后」李心潔與好友許茹芸、梁詠琪、楊采妮共同成立「小黃花慈善基金」，幫助弱勢家庭兒童的教育環境，近年更策劃監製拍攝「孩子，你好嗎？」系列關懷兒童教育的紀錄片，在兒童議題上奉獻不遺餘力。為了推廣理念，李心潔再度重拾歌唱，今（1日）推出「小黃花慈善基金」主題曲〈小黃花〉，特別邀請「金鐘視后」于子育合唱，同鄉好友光良協助配唱，在疫情逐漸緩解下，乘著輕鬆愉悅的旋律，一起重返純真年代。

李心潔與于子育18歲就是閨蜜，〈小黃花〉單曲封面以兩人小時候的照片為設計，猶如穿越時空返回童年。兩人出道多年，如今終於有合唱作品，李心潔難掩喜悅表示：「希望我們兩個可以用音樂帶給大家愛跟希望！」于子育也在社群分享心情：「跨國的友誼能相聚，真的千載難逢，看我們合照笑得如此燦爛就可以知道，我們唱歌時有多開心。」

李心潔暌違20年重返老東家滾石唱片，再次回到音樂懷抱，坦言心情「既緊張又興奮」。重新踏入錄音室從耳機裡聽到自己的聲音，她說：「熟悉的感覺油然而生，心裡有滿滿的感動，希望接下來能盡快帶來新的音樂作品與大家分享，更期待能趕快在舞台上和好久不見的歌迷們見面！」

李心潔籌備《孩子，你好嗎？》系列三年，紀錄片由「小黃花慈善基金」出品，將在3月31日上映，而「小黃花慈善基金」主題曲〈小黃花〉搶先上線，李心潔透露希望帶來更多新作品與大家見面，也期待能登上大型舞台舉辦演唱會。