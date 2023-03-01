南投立委補選剩不到三天，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，南投縣長許淑華布請假三天，專心為林明溱助選，間接證實選情有變化。

游盈隆今在臉書指出，南投立委補選，鹿死誰手？還在未定之天。前立委、新科縣長許淑華今天宣布請假三天，專心為林明溱助選，間接證實選情生變，國民黨非穩贏。

他說，這次補選從各種主客觀條件看，林明溱原本應十拿九穩，如今讓外界相當意外。也再次證明一項不變的鐵律，「民主選舉結果有其不確定性」。

他認為，這是賴清德接任民進黨主席後的第一場選舉，賴清德因素對這次補選究竟起到什麼作用？賴1月18日上任，1月30日下達動員令，宣示黨全力支持南投補選，2月3日由副祕書長黃建嘉領軍的中央黨部輔選團正式進駐南投。

他說，除此之外，賴還率同候選人蔡培慧走遍選區大小宮廟，多次演講會上賣力助講。在另一方面，針對林明溱個人爭議性言行，民進黨陣營發動凌厲的負面選舉攻勢。整體來講，這些因素明顯讓選情起死回生。

游盈隆說，根據民主政治理論與經驗，「負面選舉」並不必然有道德上的瑕疵，只要不悖離事實恣意扭曲抹黑。執意不用負面選舉，或偽善地宣稱不搞負面選舉，有時反而變成自縛手腳，無法光明正大地質疑對手政績表現或人格缺陷，最終導致落敗的局面。例子不勝枚舉。

南投縣縣長許淑華。（圖／取自許淑華臉書）

他認為，這場補選國民黨有輸不起的壓力，民進黨則基於眾人皆知的理由渴望拿下這一席。惟，自2005年迄今民進黨沒贏過一席南投立委或縣市長。此刻值得關注。

他表示，不過這選區畢竟已經是傳統國民黨選區，國民黨超人氣政治人物如侯友宜、盧秀燕等早已投入輔選，最後就看「神力女超人」許淑華了。