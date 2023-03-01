為培育國家重點產業所需高階人才，台灣師範大學今年將成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置AI跨域應用、綠能科技與永續治理等兩個研究所，與12家企業合作，共招收52名碩博士生，今年9月入學，業師與教師合開課程及指導學生，碩士生每年最多可領24萬元、博士生最多48萬元獎學金，並提供產業實習及就業保障，3月7日至16日受理報名。

台師大申請國家重點領域研究學院計畫，近期獲教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與12家企業技術資源，合作設立產創學院，第一期8年計畫，包括元太科技、江陵機電、承德油脂、麗臺科技、中強光電、友達光電、康舒科技、瑞昱半導體、易晨智能、開酷科技、撼訊科技、趨勢科技參與，預計每年挹注逾1億元合作經費。

為鼓勵更多優秀學生前來報考，產創學院與多家產業結盟，提供學生合作培育計畫，幫助學生更快速融入產業生態系統。參加培育計畫並成功媒合的學生，每月將可獲得博士生最高4萬元獎學金、碩士生最高2萬元獎學金，希望透過計畫與資金的培育，不僅能提供學生經濟上的支持，同時，也能夠讓學生更加貼近產業，進一步培養具有實戰能力的專業人才。

產創學院籌備主任高文忠表示，產創學院在教學方面高度重視與企業的連結性，除了臺灣大學系統三校教學資源外，學院特別邀請其他學術界多方專長的教授、以及業界專家領導教學研究團隊，希望透過雙指導教授制度以及企業業師共同指導的優勢，學生可以接觸到更多元豐富的知識與技能。

至於在新創設的兩個研究所課程規畫方面，高文忠提到，「AI跨域應用研究所」的主要研發方向，在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等，與企業合作技術開發及研究主題，包含「智慧影音處理」、「人工智慧晶片設計」、「智慧物聯網科技應用」、「智慧光電系統設計」及「智慧資安技術發展」，共同培育產業實務所需人才。

高文忠指出，「綠能科技與永續治理研究所」的主要研發方向。從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技、節能科技等，積極拓展綠能及型塑資源永續的精神，透過產學合作機制與企業共同建立跨域綠能應用平台，培育綠能高階人才及健全綠電參與制度。

台師大表示，歡迎有興趣報考產創學院的學生，可透過產創學院官網招生訊息報名。報名時間自112年3月7日(二)09：00至3月16日(四)17：00止，若有任何相關問題，也歡迎參加3月4日(六)14：00線上招生說明會，會中將進行招生說明，並回答相關問題，也請密切留意產創學院官方網站，更多重要消息將持續發布。