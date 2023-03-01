南電2022年第四季合併營收177.04億元，季增2.96％、年增19.83％，毛利率42.49％、營益率39.31％，均改寫新高。惟受業外虧損干擾，稅後淨利51.5億元，季減6.64％、仍年增達44.9％，每股盈餘（EPS）7.97元，雙創歷史次高。

累計南電2022年合併營收646.46億元、年增23.78％，毛利率40.01％、營益率36.47％，稅後淨利194.15億元、年增達83.49％，每股盈餘30.05元。全數改寫新高。董事會決議擬配息18元，亦創歷年新高。

投顧法人指出，南電上季儘管BT載板需求疲弱，但受惠車用需求優於預期，PCB稼動率維持約90％高檔，加上樹林廠ABF載板新產能提前開出、數據中心相關產品帶動平均售價季增10～13％，使本業獲利優於預期，考量業外匯損因素干擾，整體獲利表現符合預期。

展望2023年，南電預估首季ABF載板稼動率維持滿載，BT載板自85％降至低於70％、PCB自約90％降至70～75％，營運將於首季落底。投顧法人認為，因ABF載板價格承壓、恐季減10～13％，加上歲修7～9天影響，預估南電首季營收將「雙降」、季減25％。

投顧法人表示，ABF載板供需於上季達平衡，今年供給估增19～20％，但需求占比達40～45％的PC今年出貨量估續減5％，加上數據中心建置放緩、伺服器出貨年增率恐低於2％，南電上半年ABF載板稼動率及價格將承壓。

鑒於上半年價格壓力浮現，投顧法人預估南電今年營運將下滑，對此下修獲利預估18％，但認為在異質整合與2.5D等趨勢帶動下，ABF載板自下半年起至2025年供需將再度轉為吃緊，南電營運可望受惠，維持「增加持股」評等、目標價自270元略降至268元。