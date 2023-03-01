芒果季將近，今年芒果花盛開，若無氣候異常，預計將迎來豐收，台南市南瀛農產國際行銷公司總經理余清永特別邀請在地手搖飲業者共商，希望結合水果與飲品，開創更廣銷路，並透過業者在日本的據點，拓展日本銷售管道，攜手為農民創造更多收入。

余清永表示，台灣農業的生產與改良技術早已聞名國際，在品質與產量兩項指標上更獲得世界肯定的頂尖水準，而「台南芒果」在外銷水果中更是遠近馳名，尤其在日本、 韓國的市場上更是早已建立良好口碑，深具國際競爭力，

余清永說，今年台南地區降雨少、芒果花盛開，如無氣候異常，將可迎來大豐收，因此特邀請在地手搖飲業者及茶業改良場共同討論行銷方式，以便開創更多銷售方式及管道，協助農民拓展出路。

業者王賢明說，日前他們在東京澀谷成立第一間海外直營門市，在日本當地擁有相當多元的合作管道，因此將著手與當地相關合作企業洽談，協助擴展台灣水果及果乾在日本的銷售通路。

余清永說，台灣以農立國，精緻農業的發展及改良技術的研發堪稱世界第一，相信未來只要透過產、官、研三方合作，一定能穩定且有效的將台灣農產品發揚光大，建立穩健的供應鍵。另外，透過科技技術，延長農產品生命周期，即便市場偶發供需失衡狀況，也不會有太大的影響，農民收益的也能夠更豐富。