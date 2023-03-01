阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）去年率領國家隊勇奪卡達世界盃冠軍，成為全球最偉大球員，身價也因此快速飆漲，近日他更獲選為國際足球總會（FIFA）年度最佳男子球員，帶著老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）一同出席頒獎典禮。而身價百億的梅西一出場就受到矚目，除了與老婆同樣穿著一身黑色勁裝外，手上更戴著要價約640萬台幣的「錶王」超級吸睛。

梅西近日因獲選為國際足球總會（FIFA）年度最佳男子球員，因此帶著愛妻安托內雅一同出席頒獎典禮。而兩人一走上紅毯就成為鎂光燈焦點，只見梅西雖穿著一身黑西裝，但手上卻戴著要價約新台幣640萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Ref. 5270萬年曆計時鉑金款碼錶，是該品牌複雜功能款錶之一。除了可以輕易辨識萬年曆功能外，兩個小圓窗可分別顯示日夜或閏年，同時具有計時碼錶功能，翻到背面的透明錶背還能一窺H 29‑535 PS Q手動上鍊的機芯之美，可見梅西的好品味。

另外，梅西的愛妻安托內雅也同樣精心打扮，與老公一樣穿著一身黑的她身上的行頭卻不一般，她身穿義大利設計師品牌Dolce & Gabbana所設計的黑色開岔禮服，搭配大紅色的玫瑰花造型包，手上及耳上的飾品則佩戴Tiffany & Co.的鑽石耳環及戒指，每一樣配件都是造型亮點，大受粉絲的好評，也足以見識到梅西驚人的吸金能力。